Ağrı'da nişan dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde nişan merasimi dönüşünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ankara'dan Doğubayazıt'a nişan için gelen ve tören sonrası Ankara'ya dönmek için yola çıkanların bulunduğu Yakup Yıldız (25) yönetimindeki 06 VRN 43 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum il sınırı Sac Dağı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki yeni nişanlanan Muhammet Yıldız (19) olay yerinde hayatını kaybetti, ağabeyi Yakup Yıldız, ablası Fedile Ulutaş (32) ve Ulutaş'ın çocukları Damlanur (8), Berkay (6) ve İrem Ulutaş (2) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ulutaş'ın çocuklarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayı duyan ailenin yakınları hastaneye geldi.
Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı
Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi
Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!
ABD Başkanı Trump'ın eşi Melenia Trump'tan 'aldatılma' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum