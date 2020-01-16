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  4. Ağrı’da öğrenciler İngilizceyi uygulamalı olarak öğreniyor

Ağrı’da öğrenciler İngilizceyi uygulamalı olarak öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Ağrı’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamayla kentteki tüm okullarda kurulan İngilizce Sokağı’nda öğrenciler, birbirleriyle İngilizce konuşarak pratik yapıyor.Ağrı Merkez Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan İngilizce Sokağı’nın açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okul koridorlarında oluşturulan sokakta, öğrencilerle bir araya gelerek onlarla İngilizce konuştu.

Ağrı’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamayla kentteki tüm okullarda kurulan İngilizce Sokağı’nda öğrenciler, birbirleriyle İngilizce konuşarak pratik yapıyor.
Ağrı Merkez Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan İngilizce Sokağı’nın açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okul koridorlarında oluşturulan sokakta, öğrencilerle bir araya gelerek onlarla İngilizce konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin başlatılan uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha kalıcı bir şekilde İngilizceyi öğrenmelerini istediklerini belirterek, “Biz sene başında böyle bir uygulama yaptık. İlk olarak İngilizce Sokağı oluşturduk okullarımızda. Daha sonra bu uygulamayı bütün okullarımızda yapmaya başladık. Şimdiye kadar okullarımızdaki bu uygulamalardan olumlu dönütler aldık. Oldukça verimli oluyor. Bu gün neredeyse bütün okullarımızda İngilizce Sokağı ya da İngilizce sınıflarımız var. Tabi önemli olan bu uygulamayı sürdürebilmek. İnşallah çocuklarımız buralarda İngilizceyi pratikte de çok daha iyi uygulama imkânı bulacaklar” dedi.

“Öğrencileri İngilizcelerinin oldukça geliştiğini görebiliyoruz”
Uygulamanın öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini kısa sürede görülebildiğini dile getiren Tekin, “İnşallah ülkemizde İngilizce neden konuşamıyoruz? Sorusunu bu uygulama ile ortadan kaldıracağız. Öğrencilerimiz uygulama karşısında çok heyecanlılar. Özellikle ders esnasında sınıf dışında böyle pratik yapma imkânı buluyorlar. Onları oldukça ilgisini çekiyor. İngilizcelerinin de oldukça geliştiğini görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Derslerimiz daha eğlenceli geçiyor”
İngilizce Sokağında dersleri daha eğlenceli bir şekilde işlemeye başladıklarını söyleyen 9. Sınıf öğrencisi Rumeysa Aslan daha önce İngilizce dersini sevmediğini ve bu uygulama ile birlikte dersin daha eğlenceli bir ortamda işlendiğini belirterek, “Ben ortaokulda iken İngilizce dersini hiç sevmiyordum. Bu yıl okulumuzda böyle bir uygulama başlatıldı. Çok güzel. Burada uygulamalı olarak derslerimiz işliyoruz. Bizim İngilizcemizi geliştirmemize çok fayda sağlıyor. Sınıfın sıkıcı ortamında daha güzel ve daha eğlenceli bir hal aldı. Daha kalıcı öğreniyoruz bu şekilde” dedi.

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