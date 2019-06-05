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Ağrı’da operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 11:20 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı. Operasyon sırasında tespit edilen teröristlere yönelik yapılan hava operasyonu sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden açıklama
Operasyona yönelik Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 5 Haziran 2019 günü Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde tespit edilen Bölücü Terör Örgütü mensuplarına yönelik olarak, hava destekli icra edilen operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.”

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