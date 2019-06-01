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Ağrı'da otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

Otomobilde sıkışan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Ahmet Kapan (39) yönetimindeki 36 EU 093 plakalı otomobil ile İran uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tır, Doğubayazıt-Çaldıran kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Kapan ile 2'si çocuk 4 kişi otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocukların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Ağrı Doğubayazıt otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı

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