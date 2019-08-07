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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

AĞRI Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek, faaliyetlerinin engellenmesine ve Patnos ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan, ayrıca PKK/KCK terör örgütü propagandasına dönüşen eylem etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik 2 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

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