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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 10'u tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patnos ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan, örgüt propagandasına dönüşen eylem, etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik 5 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan kişilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 zanlı ise tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı gözaltı operasyon PKK/KCK tutuklu

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