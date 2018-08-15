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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 14:48 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Doğubayazıt, Diyadin, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonlarda, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Doğubayazıt İlçe Başkanı Ahmet Şah Sarı, ikinci başkan Fatma Oral ve eski başkan Selahattin Savaş'ın da aralarında bulunduğu, 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltıAğrı'da PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltıAğrı'da PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltıAğrı'da PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltı

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