Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, “PKK/KCK Terör Örgütü adına Milis/İşbirlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda Tutak ve Diyadin ilçelerinde 17 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir. 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

