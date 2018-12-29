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Ağrı’da PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

AĞRI'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için 26 Aralık'ta operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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