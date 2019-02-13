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Ağrı'da PKK/KCK soruşturmasında HDP belediye başkan adayı ile 55 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

AĞRI’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP’nin belediye başkan adayı Abdurrahman Doğar, seçim çalışmalarını yürüten Yeliz Karaaslan’la birlikte 55 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da PKK/KCK soruşturmasında HDP belediye başkan adayı ile 55 kişiye gözaltı

AĞRI, (DHA)- AĞRI’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP’nin belediye başkan adayı Abdurrahman Doğar, seçim çalışmalarını yürüten Yeliz Karaaslan’la birlikte 55 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyeliği, terör propagandası yapma, yardım ve yataklık suçlamalarıyla ilgili il merkezi ve ilçelerinde 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca il merkezi, Patnos, Tutak, Doğubayazıt, Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde düzenlenen operasyonda, HDP'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar ile seçim çalışmalarını yürüten Yeliz Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Şüphelilerle birlikte çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile kurusıkı tabancalar, şarjörler, av tüfeği fişeği, örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Ağrı'da PKK/KCK soruşturmasında HDP belediye başkan adayı ile 55 kişiye gözaltıAğrı'da PKK/KCK soruşturmasında HDP belediye başkan adayı ile 55 kişiye gözaltı

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