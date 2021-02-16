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  4. Ağrı’da ’Sahte Gelinler’ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Ağrı’da ’Sahte Gelinler’ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

16.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen sahte gelinlere polis ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen sahte gelinlere polis ekipleri tarafından operasyon düzenledi. ’Sahte Gelinler’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye’nin gündemine oturan sahte gelinlere yönelik Ağrı Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5’i kadın olmak üzere 7’i kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde aralarında sahte gelin Melisay’ın da olduğu 7 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından Doğubayazıt Adliyesine götürüldü. Yakalanan 7 kişiden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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