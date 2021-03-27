Ağrı’da saman çuvallarının altına gizlenmiş 358 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik yapılan operasyonda 358 kilo 266 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan kapsamlı çalışmalarda, Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin birlikte yaptıkları çalışmaların sonucunda açık kasa kamyonette saman çuvalların altında toplamda 358 Kilo 266 gram gelen Eroin maddesi, 21 Kilo 608 gram gelen Metamfetamin maddesi ve 2 Kilo 158 gram gelen Afyon Sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

