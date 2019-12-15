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Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 21:35 | Son Güncelleme

Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk öldü, biri ağır dört kişi yaralandı.

Kazanbey köyünde, Halil Yalçınkaya (59) idaresindeki 66 DP 057 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki eşi Zeynep Yalçınkaya, Raziye Aktaş ile kızları Duru ve Defne Aktaş (7) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil servislerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Defne Aktaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Raziye Aktaş Erzurum'a sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı otomobil Patnos şarampol trafik kazası

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