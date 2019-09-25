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Ağrı'da sazlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 22:10 | Son Güncelleme

Birçok kuş türü ve yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan Doğubayazıt Sazlıkları sulak alanında yangın çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde birçok kuş türüne ve yaban hayvanına ev sahipliği yapan Doğubayazıt Sazlıkları sulak alanında yangın çıktı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki alanda, akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Örtülü köyü yakınlarında ayrı ayrı noktalarda çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yaklaşık 2 saat süren yangın, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle tamamen söndü.

Yangında, Türkiye'nin en önemli kuş alanlarından biri olan ve birçok yaban hayvanına da ev sahipliği yapan Doğubayazıt Sazlığın Örtülü köyü kısmı büyük zarar gördü.

Sazlık alanda yaz mevsiminde sık sık görülen yangının, bölgedeki köylülerin zararlı otları yakmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yangının çıktığı bölgenin sulak alan olması nedeniyle itfaiye araçları çıkan yangınlara karadan müdahale edemedi.

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