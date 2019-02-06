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Ağrı’da Sibirya soğukları su deposunu dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 08:59 | Son Güncelleme

Ağrı’da etkili olan Sibirya soğukları kentte bulunan su depolarını dondurdu.Sibirya soğukları Ağrı’da hayatı olumsuz etkiledi.

Ağrı’da etkili olan Sibirya soğukları kentte bulunan su depolarını dondurdu.
Sibirya soğukları Ağrı’da hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan soğuk havayla birlikte bugün sabah saatlerinde kent merkezinde kırağı oluştu. Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğe sahip olan su deposunda gece saatlerinde havanın eksi 25 dereceye kadar düşmesi üzerine metrelerce buz kütlesi oluştu. Su deposunda oluşan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri hayrete düşürdü. Buz dağını andıran görüntü ortaya çıkaran su deposunu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla öz çekim yaptı.
Soğuk havaların kentte her yeri dondurduğunu ifade eden Engin Aslankılıç, "Gece havaların eksi 35, eksi 37 derece olmasıyla birlikte su depomuz bile dondu Ağrı’da. Neredeyse hayat durma noktasına geldi. Su deposu, ağaçlar, arabalar her şey dondu" dedi.

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