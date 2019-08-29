HABER

Ağrı’da sıcaktan bunalan taraftarı itfaiye serinletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:34 | Son Güncelleme

Ağrı 1970 Spor ile Iğdır Es Spor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sıcaktan bunalan taraftarı itfaiye ekipleri serinletti.Ağrı Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda oynanan müsabakada karşı tribünlerde yer alan taraftarlar sıcaktan bunalınca Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.

Ağrı’da sıcaktan bunalan taraftarı itfaiye serinletti

Ağrı 1970 Spor ile Iğdır Es Spor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sıcaktan bunalan taraftarı itfaiye ekipleri serinletti.
Ağrı Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda oynanan müsabakada karşı tribünlerde yer alan taraftarlar sıcaktan bunalınca Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Tribünlerde güneşten kaçmak için en tepede oturan taraftarlar itfaiye hortumu ile serinletildi. İtfaiye ekiplerinin bu davranışı taraftardan alkış alırken, maçı Ağrı 1970 Spor Kulübü 5-0 kazandı.

Ağrı’da sıcaktan bunalan taraftarı itfaiye serinletti

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı
Yatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyulduYatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyuldu
Trafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevdeTrafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OHAL Komisyonu 126 bin 200 başvurudan 84 bin 300'ünü sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Son dakika Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

30 lira için dükkan basıp, bıçak ve sopalarla saldırdılar

30 lira için dehşet saçtılar! Bıçak ve sopalarla saldırdılar

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Yalova'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Polis mahalleyi tuttu! Dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.