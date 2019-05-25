HABER

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 19:00 | Son Güncelleme

Ağrı’da aniden bastıran yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu.

Ağrı’da aniden bastıran yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Uçan çatıların parçaları arabaların üzerine düştü.
Ağrı’da gün içinde aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların uçan çatıları cadde ortasına ve arabaların üzerine düşerken, vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Savrulan çatıların parçaları metrelerce savrularak bazı iş yerlerinin camlarından içeri girdi. Çatı altları ve sokaklarda park halindeki araçlarda da maddi hasar oluşurken, kentte herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmaması teselli oldu.
Şiddetli rüzgar anında içerde olduğunu ve çatıların uçuşmaya başlaması ile birlikte dışarıya çıktığını anlatan Murat Hançer İsimli esnaf, “Aniden bastıran rüzgâr çatıları uçurdu. Burası otopark arabaların üzerine düştü. Büyük çapta maddi hasara yol açtı. Aldığımız bilgilere göre Ağrı’nın birçok mahallesinde de evlerde maddi hasar oluşmuş çatılar uçmuş” diye konuştu.
Bir diğer taraftan fırtına nedeniyle Ağrı Amed-i Hani Havalimanı’na inmeye çalışan bir uçağında zor anları da kameralara takıldı.
Çatıların düştüğü bölgelere gelen polis ekipleri vatandaşları uyararak güvenlik önlemi alırken İtfaiye ekipleri çatılardan sarkan sac parçalarını temizledi.

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.