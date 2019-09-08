HABER

Ağrı'da şiddetli sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle bir köydeki bazı evler ile bir okulun zemin ve bodrum katlarını su bastı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bir köydeki bazı evler ile bir okulun zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İlçede öğleden sonra etkili olan şiddetli sağanak, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ağrı-Iğdır kara yolu üzerinde yer alan Karabulak köyünde yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle köyü çevreleyen dağlardan gelen su ve çamur, köy merkezindeki yolları kapladı.

Taşkın nedeniyle köydeki bir çok ev ve Karabulak Yatılı Bölge Ortaokulunun zemin ve bodrum katı sular altında kaldı.

Jandarma ve ilçe özel idare ekiplerinin köydeki çalışmaları sürüyor.

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Otogarda okula dönüş yoğunluğu 3 kilometrelik kuyruk oluşturduOtogarda okula dönüş yoğunluğu 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu
İstanbul’da Karadeniz rüzgarıİstanbul’da Karadeniz rüzgarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt Karabulak köyü kuvvetli sağanak yağmur yağışı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Dİyarbakır'daki HDP önünde annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.