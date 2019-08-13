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Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı

Ağrı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İl merkezindeki Fatih Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 11 kişiden 7'si Ağrı Devlet Hastanesine, 4'ü de kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı Kadir Taşdemir, devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri mahallede ve hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Ağrı kavga

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