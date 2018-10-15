Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Ağrı Caddesi inzibat köprüsü mevkisinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Mustafa, Abdülmecit ve Abdulhadi Nakkuş kardeşler silahla vuruldu.

Abdulhadi Nakkuş olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan diğer iki kardeş ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

