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Ağrı'da tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 12:33 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde yakıt tankeri ile otomoilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Ağrı'da tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde yakıt tankeri ile otomoilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Ağrı- Erzurum karayolu Eleşkirt Sarıcan Deresi mevkiinde meydana geldi. Fehim Kazalak yönetimindeki yakıt tankeri ile karşı istikametten gelen Fatih Mehmet Aslan idaresindeki 34 BE 3612 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki sürücü Aslan ile İbrahim Çartı olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan Aslan ve Çartı'nın cenazeleri bölgeye giden AFAD, itfaiye, 112, polis ve jandarma ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan tanker sürücüsü Fehim Kazalak ise 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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