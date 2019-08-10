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Ağrı'da taşlı sopalı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Diyadin ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga, polisin araya girmesiyle son buldu.

Diyadin ilçe merkezinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Olay yerindeki vatandaşların cep telefonu ile kayda aldığı kavgada, polis ekipleri grubun dağılması için havaya ateş etti.

Taş ve sopalarla birbirlerine saldıran gruplara müdahale eden polis, iki tarafı da ayırarak ortalığı yatıştırdı.

Kavgada hafif yaralıların olduğu öğrenildi.

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Ağrı Diyadin kavga taşlı sopalı kavga

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