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Ağrı’da terör kundakçıları HDP’li Çıktı

25.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da AK Partili ailenin araçlarını kundaklayan iki kardeşten, V.A.

Ağrı’da AK Partili ailenin araçlarını kundaklayan iki kardeşten, V.A. isimli şahsın 2019 yılından beri HDP yöneticisi ve üyesi olduğu ortaya çıktı.
Nevruz öncesi gerçekleşen olayda 20 Mart tarihinde gece yarısı AK Partili ailenin araçlarının kundaklandığı haberinin alınması üzerine, emniyet harekete geçti. İlk etapta şahsı yakalayan TEM şube ekipleri, şahsın üzerinde bir adet kalem buldu. Kriminal Uzmanlık Raporu sonucunda olay yerinde bulunan notun şahsın üzerinden çıkan kalem ile yazıldığı anlaşıldı.
Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahsın telefonunda yapılan incelemelerde eylemi gerçekleştirirken cep telefonu ile kayda aldığı görüntüleri ve olay yerinde bulunan notun bölücü terör örgütünün haber ajansı olan ANF’ye servis edildiği anlaşıldı.
Çıkarıldıkları adli makamlarca olayı gerçekleştiren iki şüpheliden S.A. isimli şahıs adli kontrol şartı ile salıverilirken, V.A. isimli şahıs tutuklandı.

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