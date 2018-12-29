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Ağrı'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 09:28 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenledi.

İl merkezi ile Doğubayazıt ve Patnos ilçelerindeki operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ağrı gözaltı PKK/KCK operasyonu terör operasyonu

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