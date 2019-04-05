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Ağrı'da terör operasyonu: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

Ağrı'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ve bazı ilçelerde PKK/KCK adına faaliyet yürütenlerin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

Ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon neticesinde 13 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 13 şahsın ikametgahlarında yapılan aramalarda 10 kalaşnikof mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 12 fişek, bir sahte nüfus cüzdanı, ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

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Ağrı ağrı emniyet müdürlüğü gözaltı terör operasyonu

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