HABER

Ağrı’da teröre büyük darbe: 18 kişi tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 18:51 | Son Güncelleme

Ağrı’da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütleriyle mücadele kapsamında toplam 18 kişi tutuklandı.Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce; Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlar neticesinde, yakalanan şahıslardan 27’ si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.Açıklamada PKK/KCK terör örgütüyle mücadeleye de değinilerek, “PKK/KCK terör örgütüyle mücadele kapsamında 4 adet av tüfeği ve 35 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ve 2 adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanan şahıslardan 15’ i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 15 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Ağrı’da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütleriyle mücadele kapsamında toplam 18 kişi tutuklandı.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce; Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlar neticesinde, yakalanan şahıslardan 27’ si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
Açıklamada PKK/KCK terör örgütüyle mücadeleye de değinilerek, “PKK/KCK terör örgütüyle mücadele kapsamında 4 adet av tüfeği ve 35 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ve 2 adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanan şahıslardan 15’ i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 15 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 1 şahsın gözaltı işlemleri devam etmektedir. Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında; 56 bin 310 paket kaçak sigara, 2 bin 573 adet tarihi sikke, 75 ton mazot, 5 adet sahte para ele geçirilmiş, 31 araca el konulmuş, 11 şahsın ise gözaltı işlemleri devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 39 tutuklama
Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında 1 kilo 51 gram metamfetamin, 17 gram eroin, 3 kilo 87 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 21 kilo 655 gram afyon sakızı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, “Haklarında adli işlem başlatılan 28 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kapsamında; yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan 319 göçmen şahıs yakalanmış, gerekli adli ve idari işlemleri yapılmıştır. Göçmen şahıslar üzerinden haksız kazanç elde eden ve Göçmen Kaçakçılığı suçuna karışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Asayiş suçları kapsamında; aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda 14 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili olarak yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hırsızlık suçları ile ilgili olarak yakalanan 4 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 32 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Yaşlı adam dövülerek öldürülmüşYaşlı adam dövülerek öldürülmüş
Camide belindeki tabanca ateş alınca ayağından yaralandıCamide belindeki tabanca ateş alınca ayağından yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.