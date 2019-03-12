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Ağrı'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 00:18 | Son Güncelleme

Ağrı'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır'dan Doğubayazıt istikametine giden İsa Aladağ yönetimindeki 31 Y 2865 plakalı tır, ilçe girişindeki ışıklı kavşağa yaklaştığı sırada tali yoldan çıkan Seyit Battal Yüce (49) idaresindeki 04 P 0907 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve 112 görevlilerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, vatandaşların da yardımıyla sürücü Yüce'yi otomobilden sıkıştığı yerden çıkardı.

Ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, burada yapılan ilk müdahale sonrası Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yüce'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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