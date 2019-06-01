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Ağrı'da trafik ekipleri drone ile bayram denetimi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 21:26 | Son Güncelleme

Ağrı'da trafik ekipleri drone ile bayram denetimi yaptı

Ağrı'da trafik ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla drone ile denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için trafik tedbirleri artırıldı.

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehrin giriş ve çıkışlarında belirlenen yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda sürücü belgeleri kontrol edilirken, ekipler sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyardı.

Doğubayazıt yolundaki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yol kontrol noktasında da trafiği drone ile izleyen ekipler, radardan araçları takibe aldı.

Hız sınırını aşarak trafik kurallarına uymayan sürücüleri uygulama noktasında durdurarak cezai işlem uygulayan ekipler, araçlardaki çocuklara ise "Sürücü Seyahat Karnesi" vererek, ebeveynlerin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretlemelerini istedi.

Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Kudret Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatilinde denetimleri arttırmak için ekip sayısının iki katına çıkarıldığını söyledi.

Bayram tatili dolayısıyla yollarda araç yoğunluğunun oluşacağına ve sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğine işaret eden Özçelik, şöyle konuştu:

"Trafik ekiplerimiz haricinde resmi ve asayiş ekiplerinden takviye alarak trafik konusunda şehri bayrama hazırlamak için ekiplerimizi belirli noktalara yerleştirdik. Can kayıpları ve yaralanmaları önlemek adına ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Radar ekiplerimizi şehrin belirli noktalarına yerleştirdik. Şehirler arası yollarda kazaların çoğu hatalı sollama ve aşırı hızdan kaynaklandığından dolayı radar ekiplerimizi bu tür yerlere yerleştirdik. Ayrıca drone ile denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz."

Sürücülerden Murat Kaya ise batı illerine doğru tatile çıktıklarını ve yolculuk öncesi bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek ekiplere teşekkür etti.

Kaya, "Sağ olsunlar arkadaşlar bizlere neler yapmamız gerektiğini söylediler. Bize sürücü karnesi verdiler. Kazaların önlenmesi adına çok güzel bir uygulama." diye konuştu.

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Ağrı bayram trafiği denetlemesi drone Trafik denetimi

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