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Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 19:34 | Son Güncelleme

Yoldan çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoldan çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Patnos'a bağlı Burnubulak köyü girişinde Mehmet Ali Sarıboğa idaresindeki 20 DD 743 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.

Kazada ağır yaralanan Azerbaycan uyruklu Gulher Rahımova, sıkıştığı otomobilden 112 ve Patnos Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Araçta bulunan Rahımova ile sürücü ve kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir çocuk, Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Rahımova yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü ile çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Rahımova'nın, sürücü Sarıboğa'nın imam nikahlı eşi olduğu öğrenildi.

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Ağrı Patnos trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

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