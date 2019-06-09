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Ağrı'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 19:28 | Son Güncelleme

Patnos ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atilla Maral yönetimindeki 04 P 5542 plakalı kamyonet ile Ferhat Öter'in kullandığı 61 AN 566 plakalı kamyonet Ağrı-Van kara yolu Yunus Emre Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Ağrı-Van kara yolu, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik işlemlerinin ardından tekrar açıldı.

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5 yaralı Ağrı kamyonet Patnos trafik kazası

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