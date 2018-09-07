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Ağrı'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 23:00 | Son Güncelleme

Polisleri taşıyan zırhlı araçla halı saha servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Ağrı'da özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araçla halı saha servis minibüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yazıcı Barajı yolu mevkisinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile halı sahaya yolcu taşıyan minibüs çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Ağrı halı saha aracı polis aracı trafik kazası

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