Ağrı'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA) Ağrı'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Erzurum yolu üzerinde 24 DZ 815 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 04 AB 113 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Abdurrahman Yılmaz, traktörü kullanan Kuddüs Babatonguz ile beraber yanlarındaki 2 kişi yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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