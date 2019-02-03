Ağrı'da ulaşıma sis engeli

Ağrı (AA) - Ağrı'da yoğun sis, sabah yapılması planlanan Ankara-Ağrı uçak seferlerinin karşılıklı iptal edilmesine neden oldu.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi.

Sabah yapılması planlanan Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı iptal edildi. Kentteki ana caddeler ve çevre yolunda ise sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerden Erol Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sis nedeniyle trafikte ilerleyemediklerini söyledi.

Havanın da çok soğuk olduğunu belirten Aslan, "Önümüzde giden araçlara dikkat etmek gerekiyor. Sis bizi zorluyor." dedi.

Öte yandan, kentte soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

