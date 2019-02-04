HABER

Ağrı'da ulaşıma sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 10:32 | Son Güncelleme

Etkili olan yoğun sis nedeniyle Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi

Ağrı'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Anadolu Jet'in Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Kentte iki gündür sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Sabah saatlerinde de etkili olan sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte ana caddeler ve çevre yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

PARTNER Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak
Tilki ve kediyi bir arada besliyorTilki ve kediyi bir arada besliyor
Bugün burcunuzda neler var?Bugün burcunuzda neler var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı Uçak Seferleri İptali yoğun sis

En Çok Okunan Haberler

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ekibi dünyanın en son noktasında!

Dünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı var

Bursa'da mide bulandıran olay! Küçük yaştaki baldızının fotoğrafları bilgisayarından çıkmıştı... Cezası belli oldu

Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarında bulununca...

Günlük burç yorumları 4 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda askere gözaltı

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda askere gözaltı

Bambaşka bir dünya! Oraya giden hayran kalıyor

İşte fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi

Adana'da tabureli, bıçaklı, silahlı 'küfür kavgası' kamerada!

Küfürleştikleri kahvehane önünde yeniden karşılaşınca... Dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.