Ağrı'da ulaşıma sis engeli

Ağrı'daki yoğun sis nedeniyle Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Ağrı'da dört gündür özellikle sabah etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metrelere kadar düşürdü.

Sis nedeniyle Anadolu Jet'in, Ankara Esenboğa ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanları arasında yapılması planlanan uçak seferleri, bugün de karşılıklı iptal edildi.

Kentte etkili olan sis nedeniyle 4 gündür sabah saatlerinde planlanan uçak seferleri yapılamazken kentin ana caddeleri ve çevre yolundaki sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

