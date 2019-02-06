Ağrı'da ulaşıma sis engeli

Ağrı'daki yoğun sis nedeniyle Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Ağrı'da dört gündür özellikle sabah etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metrelere kadar düşürdü.
Sis nedeniyle Anadolu Jet'in, Ankara Esenboğa ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanları arasında yapılması planlanan uçak seferleri, bugün de karşılıklı iptal edildi.
Kentte etkili olan sis nedeniyle 4 gündür sabah saatlerinde planlanan uçak seferleri yapılamazken kentin ana caddeleri ve çevre yolundaki sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.
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