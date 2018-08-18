Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 2 zanlı, kurutmaya çalıştıkları 31 kilo 755 gram esrar, bin 95 kök Hint keneviri ve bir miktar kenevir tohumu ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin İsaağa Mahallesi'nde çitlerle çevrili alanda Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, çitlerle çevrili alana ekilen bin 95 kök Hint keneviri, zanlılarca kurumaya bırakılan 31 kilo 755 gram esrar ve 558 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Olaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

