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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

Diyadin ilçesindeki operasyonda, 31 kilo 755 gram esrar, bin 95 kök Hint keneviri ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 2 zanlı, kurutmaya çalıştıkları 31 kilo 755 gram esrar, bin 95 kök Hint keneviri ve bir miktar kenevir tohumu ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin İsaağa Mahallesi'nde çitlerle çevrili alanda Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, çitlerle çevrili alana ekilen bin 95 kök Hint keneviri, zanlılarca kurumaya bırakılan 31 kilo 755 gram esrar ve 558 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Olaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı uyuşturucu operasyonu

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