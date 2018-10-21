Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 kilo 626 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarının ardından Bölücek köyündeki İran sınırında sınır birlikleriyle ortak operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda pet şişelerde 10 kilo 626 gram amfetamin-morfin ele geçirildi.
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