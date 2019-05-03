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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı - Operasyonda, 33 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 80 gram kubar esrar, 4995 adet sentetik hap, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucu Doğubayazıt ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği bildirildi.

Örgütlü olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 18 şüphelinin gözaltına alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen operasyon sonucu, şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde, 33 gram metamfetamin, 10 gram eroin,
80 gram kubar esrar,
4995 adet sentetik hap, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği, bir adet kurusıkı tabanca, 9 adet 7,65 mm. tabanca fişeği,
3 adet muşta, 3 adet bıçak, 18 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 18 şüpheli şahıs adli makamların talimatıyla gözaltına alınmıştır."

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Ağrı Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Doğubayazıt gözaltı uyuşturucu operasyonu

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