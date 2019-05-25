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Ağrı'da uyuşturucu ticaretine 18 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

AĞRI Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Ağrı'da uyuşturucu ticaretine 18 tutuklama

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)- AĞRI Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Narkotik polisleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarını belirleyip, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Ardından da operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri, 11 Mayıs günü hizmet içi eğitimden dönerken Kırıkkale-Yerköy Karayolu'nda geçirdikleri kazada şehit olan mesai arkadaşları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü'nün adını verdikleri operasyonda, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde 20 adrese baskın yaptı. Drone ile narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Çatılar ile bacaların da arandığı operasyonda 97,96 gram metamfetamin, 4,16 gram toz madde, 2,43 gram esrar, bir tabanca, 1 tek kırma tüfek ve fişek, 2 av tüfeği, 82 adet değişik çapta ve markada tabanca fişeği, 97 adet sahte 100 dolar, 2 bıçak ve muşta ele geçirildi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
Emniyetteki sorguları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 18'i ise Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, 2 şüpheli de adli kontrol getirilerek, salıverildi. Operasyon kapsamında aranan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Ağrı'da uyuşturucu ticaretine 18 tutuklamaAğrı'da uyuşturucu ticaretine 18 tutuklamaAğrı'da uyuşturucu ticaretine 18 tutuklamaAğrı'da uyuşturucu ticaretine 18 tutuklama

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