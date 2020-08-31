HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağrı’da uyuşturucuya geçit yok

Ağrı’da uyuşturucuya geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:35 | Son Güncelleme

Ağrı ve Van İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda, 80 paket halinde 42 kilo 208 gram eroin maddesi, 3 paket halinde 810 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirildi.Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda; Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği aracılığı ile yapılan kontrollerde 80 paket halinde 42 kilo 208 gram eroin maddesi, 3 paket halinde 810 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir.

Ağrı ve Van İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda, 80 paket halinde 42 kilo 208 gram eroin maddesi, 3 paket halinde 810 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda; Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği aracılığı ile yapılan kontrollerde 80 paket halinde 42 kilo 208 gram eroin maddesi, 3 paket halinde 810 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, suçta kullanılan araca el konulmuştur. Soruşturma kapsamlı olarak yürütülmektedir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve aydınlık geleceğimizi bağımlılıktan korumak adına yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla ve azimle sürdürülecektir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı!AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı!
1/
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
Narkotik köpeği koku almasın diye uyuşturucu dolu valizlere kahve dökmüşler
Köpek valizdekileri bulmasın diye bakın ne yapmışlar
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Yunanistan'a sert tepki! 'Yeni bir korsanlık örneği'
Yunanistan'a sert tepki! 'Yeni bir korsanlık örneği'
Türkiye'den Rusya'ya kritik Libya ve Suriye ziyareti
Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.