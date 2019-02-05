Ağrı’da uzman çavuş silahını temizlerken kazayla kendini vurdu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bir uzman çavuş temizlemek istediği silahın kazayla ateş alması sonucu vuruldu.

Edinilen bilgiye göre Hakkari’de 5 yıldır uzman çavuşluk görevini sürdüren Sezai Oğlu (29), tayininin Bolu’ya çıkması üzerine Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyünde bulunan baba evine geldi. Uzman çavuş Oğlu, 03 Şubat Pazar günü 15 günlüğüne geldiği memleketinde temizlemeye çalıştığı silahın kazara ateş alması sonucu vuruldu. Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Oğlu, yoğun bakıma alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan uzman çavuş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 aylık evli olan Şehit Oğlu, Geçitveren köyünde defnedilecek.

