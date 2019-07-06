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Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Aras EDAŞ, Ağrı merkezde şehirler arası yollar için refüj aydınlatmaları yaparken, şehir içi aydınlatmaları da elden geçiriyor.Aras EDAŞ ekipleri enerji hatları ve direkleri yenileyip baştan aşağı aydınlatıyor.

Aras EDAŞ, Ağrı merkezde şehirler arası yollar için refüj aydınlatmaları yaparken, şehir içi aydınlatmaları da elden geçiriyor.
Aras EDAŞ ekipleri enerji hatları ve direkleri yenileyip baştan aşağı aydınlatıyor. İl genelinde mesai kavramı gözetmeksizin merkez ve köylerin elden geçirilerek bakım onarımın yapıldığı Ağrıda, son olarak Ağrı - Erzurum yolu refüj aydınlatmaları yapıldı. Sokak aydınlatmaları başta olmak üzere elektrik dağıtım hizmetlerinde atağa kalkmış olan Ağrı Aras EDAŞ İl Koordinatörlüğü, Ağrıyı tamamen aydınlık bir şehir haline getirdi. Ağrı Erzurum yolunda vatandaşlar ve esnaf durumdan oldukça memnun.
‘’Aydınlatma Medeniyettir’’ prensibi ile hareket eden Aras EDAŞ, her vatandaşın tıpkı evinde olduğu gibi dışarıda da aydınlatma hakkına sahip olması gerektiği felsefesi ile hareket ediyor. Bu felsefeden hareketle aydınlatma çalışmalarında atakta olan Aras EDAŞ, sokak ışıklarının da hane hassasiyetiyle bakım onarımının yapılması, eksiği varsa giderilmesi hususunda 20 gündür bakım onarım faaliyetini arttırmıştı. En son Ağrı -Erzurum yolu aydınlatan Aras EDAŞ ekipleri, bu hizmetin sadece şehir merkezi değil köylerde de aynı hassasiyetle yapılacağını belirttiler.
‘Yapılan çalışmalardan memnunuz’
Aras EDAŞ’ın son zamanlarda yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren ve son olarak Erzurum- Ağrı Çevre yolunda, Aras EDAŞ tarafından yol boyunca yapılan refüj aydınlatma çalışmaları hakkında konuşan petrol istasyonu işletmecisi Ömer Ataş, “Yapılan son çalışmalardan oldukça memnunuz. Bu yolda özellikle kış mevsiminde yoğun bir sis yaşanıyor. Gece saatlerinde görüş mesafesi, karanlığında etkisi ile oldukça düşüyordu. Yapılan bu aydınlatmalar ile birlikte bu sorun çözüme kavuştu. İşletme olarak bize de oldukça fayda sağladı” dedi.
‘Trafik kazaları yaşanıyordu’
Öte yandan, Erzurum-Ağrı Çevre yolu üzerinde özellikle kış mevsiminde gece saatlerinde oluşan sis ve karanlık nedeni ile trafik kazalarının yaşandığını ve birkaç kazaya da şahit olduğunu ifade eden petrol istasyonu çalışanı Erhan Boğa ise “Aras EDAŞ’ın yapmış olduğu refüj aydınlatma çalışmaları, gerçekten çok yerinde oldu. Bulunduğumuz yere bir renk kattı. Daha önceleri buralar hep şehir dışı diye görülüyordu. Şimdi baktığımızda karşımızda ışıklandırmalar, üniversite, yerleşim alanları çok güzel oldu. Birçok yeni şey yapıldı. Bence bu projeler gerekli ve birazda geç kalınmış projelerdi. Aras EDAŞ’a teşekkür ederiz. Şu karşıda evler vardı. Hayvanları vardı. Hayvanlar yola çıkınca sürücüler fark etmiyordu. Her yer çok karanlık oluyordu. Ben kendim özellikle kışın 3-4 tane kazaya şahit oldum. Oluşan yoğun siste eklenince yol görünmüyordu. Ama bu aydınlatmalar sayesinde bu sorunların hepsi minimuma indirildi. Bu sayede tekrar Aras EDAŞ’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak

Ağrı’da yanmayan sokak lambası kalmayacak
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