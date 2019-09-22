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Ağrı'da yapılan mahalli at yarışlarına büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 21:46 | Son Güncelleme

AĞRI'da, Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalli at yarışları büyük ilgi gördü.

Ağrı'da yapılan mahalli at yarışlarına büyük ilgi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalli at yarışları büyük ilgi gördü. 1600 ile 2 bin metre arasında değişen koşularda dereceye giren atların sahiplerine kupa ve ödül verildi.
Ağrı Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalli at yarışlarının bu yılki bölümü TRT park alanında yapıldı. Ağrı Vali Vekili Ömer Faruk Tuncer, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Mustafa Cebe, kurum müdürleri ve vatandaşların izlediği yarışlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.
Yarışlarda ilk olarak 1600 metrelik Gaziler Koşusu gerçekleştirildi. Koşuyu, Santolina birinci, Gülizar Yeli ikinci ve Hazalkız üçüncü olarak tamamladı. 1600 metrelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koşusunda ise Gökdere birinci, Bayramhan ikinci, Ufukakay üçüncü oldu.
1800 metrelik Valilik Koşusunu Selçukbey ilk sırada tamamlarken, ikinciliği Radyosan, üçüncülüğü Nasip Bey aldı. TRT park alanındaki son yarış 2 bin metrelik 15 Temmuz Şehitleri Koşusu oldu. Ruaf’ın birinci geldiği yarışta Kuyumcu ikinci, Nasip Bey ise üçüncülük elde etti.
İzleyenleri heyecanlandıran yarışlar sonunda dereceye giren atların sahiplerine kupa ve ödül verildi.

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Ağrı'da yapılan mahalli at yarışlarına büyük ilgiAğrı'da yapılan mahalli at yarışlarına büyük ilgiAğrı'da yapılan mahalli at yarışlarına büyük ilgiAğrı'da yapılan mahalli at yarışlarına büyük ilgi

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