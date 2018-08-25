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Ağrı'da yaralanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 21:43 | Son Güncelleme

Doğubayazıt'ta 21 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı

Ağrı'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanan bir askerin, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir askerin ağır yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı doğubeyazıt terör TSK

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