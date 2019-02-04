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Ağrı’da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

Ağrı’da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, uçak seferleri de iptal edildi.Ağrı’da etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ağrı’da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, uçak seferleri de iptal edildi.
Ağrı’da etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Soğuklar nedeniyle birçok araç ve camlar buz tutarken, yoğun sis nedeniyle Anadolu Jet’in Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

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