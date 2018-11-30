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Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 20:32 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralı

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesinin Dedeli Beldesi mevkiinde meydana geldi. Bayram Tozun yönetimindeki 04 P 5678 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Van-Patnos arası yolcu taşımacılığı yapan Pınaşya Turizm’e ait yolcu otobüsündeki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralıAğrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralıAğrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralıAğrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralı

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