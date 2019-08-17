HABER

Ağrı’da yürek burkan kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Patnos ilçesi’ne bağlı Dağalan köyünden Patnos merkeze damatlık olmak için gelen abi ve kardeş geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Patnos Dağalan köyüne düğünü olacak Bayram Tekdemir’e damatlık almak için Patnos merkeze gitmek isteyen aile Kürekli köyü rampasında karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.

Ağrı’nın Patnos ilçesi’ne bağlı Dağalan köyünden Patnos merkeze damatlık olmak için gelen abi ve kardeş geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Patnos Dağalan köyüne düğünü olacak Bayram Tekdemir’e damatlık almak için Patnos merkeze gitmek isteyen aile Kürekli köyü rampasında karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası otomobillerden biri hurdaya dönerken, bugün düğünü olması beklenen Bayram Tekdemir ve abisi Kasım Tekdemir hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Ölen abi ve kardeşin güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Diyarbakır’da ASM’nin jeneratörü 2 saat aralıksız çalışınca küle döndüDiyarbakır’da ASM’nin jeneratörü 2 saat aralıksız çalışınca küle döndü
'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.