Ağrı’da zorlu bal hasadı başladı

Ağrı’da Mayıs ayından bu yana geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan arıcılar, bal hasadına başladı. Kavurucu sıcakta taktıkları maskelerle çalışan arıcılar, arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıyor.

Bitki çeşitliliği bakımından zengin ve yaklaşık 500 civarında endemik bitki türüne sahip olan Ağrı ve yaylalarında Mayıs ayından beri arıcılık yapan arıcıların zorlu hasat mesaisi başladı. Arıları ile birlikte yılın büyük bölümünü yaylalarda geçiren arıcılar, sıcak havaların etkisini sürdürdüğü şu günlerde taktıkları maskeler ve arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıp, bal süzme işleminin yapıldığı çadırlara taşıyor. Çadırlara taşıdıkları bal peteklerini burada kavurucu sıcak altında bal süzme makinesinden geçiren arıcılar, süzdükleri balları tenekeler ve şişelerde paketleyip Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmek üzere satışa sunuyor.

Arıcılar sahte bala karşı önlemlerin artmasını istiyor

Tamamen doğal ortamda üretilen kaliteli balı ile bilinen Ağrı’da 17 yıldır arıcılık yapan Abubekir Demir, daha önce lösemi olan oğlunun hastalığı üretmiş oldukları ballar sayesinde yendiğini belirterek, ürettikleri balın son derece kaliteli olduğunu ve birçok bölgeden ve yurt dışından alıcıları olduğunu söyledi. Piyasada özellikle İran’dan gelen sahte balların hem halk sağlığını hem de kendi pazar payını olumsuz etkilediğini belirten Demir, buna karşı önlem alınması için yetkililerden destek istedi.

Ayrıca Demir, Ağrı balının tanıtımının da yeteri kadar yapılmadığını kaydederek, “Mayıs ayından beri yaylalarda arıcılık yapıyoruz. Şimdi bal alma hasadımız başladı. Ürettiğimiz bu balların kalitesini herkes biliyor. Bizim bu ballar ilaç niyetinedir. Ben daha önce lösemi hastası olan oğlumun tedavisi için arıcılık yapmaya başladım. Çok şükür oğlum bu ballar ve diğer arı ürünleri sayesinde hastalığını yendi. Ballarımız tamamen doğal ortamda ve katkısız bir şekilde üretiliyor. Biz şimdi burada bal sağımı gerçekleştiriyoruz. Hayırlısı ile hasattan sonra balımızı satışa hazırlayacağız. Ürettiğimiz ballar tamamen Ağrı yaylalarında üretilen ballardır. Yaylalarımız bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Iğdır üniversitesinin araştırmasına göre 1100 civarında bitki olup, bunun 400 civarında olan bitki türü endemik bitkilerdir. Bu bizim balımızın kalitesini arttırıyor" dedi.