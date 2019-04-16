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Ağrı'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:30 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle eski Doğubayazıt 1. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Mehmet Ozan, eski kurmay başkanı yarbay İlksen Görkem'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, tekrar hakim karşısına çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle eski Doğubayazıt 1. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Mehmet Ozan, eski kurmay başkanı yarbay İlksen Görkem'in de aralarında bulunduğu 4 sanık, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesince verilen bozma kararı nedeniyle tekrar hakim karşısına çıktı.

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle eski Doğubayazıt 1. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Ozan ve eski kurmay başkanı yarbay Görkem'in de aralarında bulunduğu 6 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet, 4 sanığa da 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

Dosyanın gönderildiği Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin, Ozan, Görkem ve eski binbaşı Bekir Çiğdem'in "görevi yaptırmamaya direnmek" ve kullanılan silahların kendilerine ait olup olmadığının araştırılması, eski yüzbaşı Melih Durak'ın ise, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ilgili bozma kararı üzerine sanıklar bugün Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulan, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlik Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski tuğgeneral Ozan, Kars T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski yarbay Görkem ve eski yüzbaşı Melih Durak katıldı.

Van'da bulunan eski yüzbaşı Bekir Çiğdem ise gerekçe göstermeden bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, ilk olarak "görevi yaptırmamaya direnmek" ve kullanılan silahların kendilerine ait olup olmadığı konusunda Ozan'a söz verdi.

Görkem ile birlikte makamında olduğunu anlatan Ozan, kendisini almaya gelen personele direnmediğini belirterek, o sırada üzerinde olan silahın ise 2005 yılında TSK'nın başlattığı kampanyadan aldığını ve kendisine ait silah olduğunu ifade etti.

Eski yarbay Görkem ise direnme hususunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, üzerindeki silahın ise TSK tarafından üzerine zimmetlenen silah olduğunu söyledi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ilgili bozma kararı hatırlatılan eski yüzbaşı Durak da 15 Temmuz gecesinde üzerinde herhangi bir silah taşımadığını, bunun da güvenlik kamera kayıtlarında görülebileceğini ileri sürdü.

Ayrıca Ozan'ın birlikteki helikopter pilotlarıyla arasındaki irtibatı sağladığı şeklindeki tanık ifadeleri hatırlatılan Durak, Ozan'ın helikopter pilotlarını istemesi üzerine pilotları alarak yanına götürdüğünü anlattı.

Ozan'ın pilotlara herhangi bir emir verip vermediği şeklindeki soruya Durak, merkezi Erzurum'da bulunan ve 9. Kolordu Komutanlığı emrinde olan pilotlara kendi bağlı oldukları komutanlığın emirlerine uymasını istediğini, Ozan'ın pilotlara herhangi bir emir verme yetkisinin de olmadığını söyledi.

O gece ile ilgili gizli tanıklar ve pilotların dinlenmesini talep eden Durak, darbeye iştirak etmediğini, üzerine atılı suçlardan beraat kararı verilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin atılı suçlarla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.

Durak'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve duruşmaya katılmayan eski yüzbaşı Bekir Çiğdem'in hazır bulundurulması için davayı erteledi.

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