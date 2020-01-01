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  4. Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi sezonu yeni yılın ilk gününde açtı

Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi sezonu yeni yılın ilk gününde açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

Kayak Merkezi Yetkilisi Ali Yılmaz: - "Kayak merkezimiz geçen yıla göre yüzde 100 değişti. 700 metre olan pistimizin uzunluğunu 900 metreye çıkardık. Burası şehre çok yakın, dünyada belediye hudutları içerisinde olan tek kayak merkezi"

Ağrı'da şehir merkezine yakınlığıyla öne çıkan Küpkıran Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

Şehir merkezine 2 kilometre mesafede yer alan Küpkıran Kayak Merkezi, bu sezon yeterince kar yağmaması dolayısıyla kayak sezonunu geç açtı.

Kentte son günlerde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşmasıyla 2020'nin ilk gününde ve 20 gün gecikmeli olarak sezonun açıldığı kayak merkezi, yılbaşı tatilini fırsat bilenlerin uğrak yeri haline geldi.

Sabahın erken saatlerinde yılın ilk kayağını yapmak için kayak merkezine gelen öğrenciler ve aileleri snowboard yapıp kayağın tadını çıkardı.

Yoğunluğun oluştuğu merkezde, ilk defa kayak öğrenenler ise acemi pistinde eğitmenler eşliğinde kayak yapmaya çalıştı.

Kayak Merkezi Yetkilisi Ali Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin ilk gününde kayak sezonunun faaliyete girmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sezonun ilk gününde merkezin kayakseverlerle dolup taştığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kayak merkezimiz geçen yıla göre yüzde 100 değişti. 700 metre olan pistimizin uzunluğunu 900 metreye çıkardık. Fazladan bir pist daha yaptık. Pistlerle ilgili sıkıntımız yok, biz daha fazla kar bekliyoruz. Burası şehre çok yakın, dünyada belediye hudutları içerisinde olan tek kayak merkezi. Biz bu sene sezonu 20 gün geç açtık."

Vatandaşlardan Fatih Karaoğlan ise tatili çocuklarıyla kayak merkezinde kayak yaparak geçirdiklerini belirtti.

Kayak yapmanın tadını çıkaran öğrenciler gönüllerince eğlendiklerini dile getirdi.

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Ağrı kayak Küpkıran

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