Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi sezonu yeni yılın ilk gününde açtı

"Kayak merkezimiz geçen yıla göre yüzde 100 değişti. 700 metre olan pistimizin uzunluğunu 900 metreye çıkardık. Fazladan bir pist daha yaptık. Pistlerle ilgili sıkıntımız yok, biz daha fazla kar bekliyoruz. Burası şehre çok yakın, dünyada belediye hudutları içerisinde olan tek kayak merkezi. Biz bu sene sezonu 20 gün geç açtık."

Vatandaşlardan Fatih Karaoğlan ise tatili çocuklarıyla kayak merkezinde kayak yaparak geçirdiklerini belirtti.

Kayak yapmanın tadını çıkaran öğrenciler gönüllerince eğlendiklerini dile getirdi.

